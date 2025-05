Grele sunt înfrângerile și la handbal! SCMU Craiova a cedat dramatic pe teren propriu, sâmbătă seară, în fața Dunărei Brăila, scor 28-29, la capătul unui meci în mare parte decisiv pentru accederea în viitoarea ediție a cupelor europene. Victoria le-a revenit grupării din Brăila, după o repriză secundă ceva mai solidă, dar și un pic mai norocoasă. Partida a contat pentru etapa a 24-a din Liga Florilor.

Echilibru și pe tabelă și pe teren

Suporterii prezenți la Sala Polivalentă au avut ce vedea în prima parte a disputei. Ambele echipe au pornit ușor temător în meci, s-au tatonat una pe alta, dar Craiova a avut un plus de agresivitate. Oltencele s-au instalat în avantaj după cca. 5 minute de joc, dar oaspetele au revenit în meci spre duă minutul 20. Mai mult de atât, Brăila s-a apărat avansat, a pus presiune pe atacurile Craiovei, iar scorul s-a mai strâns. De la 11-11 s-a mers cap la cap până la finele primei părți, încheiată cu cu un mic plus pentru SCMU, scor 15-14. Ultimul gol al reprizei a fost reușit, spre bucuria fanilor olteni, în ultimele secunde.

Repriza secundă a debutat cu un gol rapid al Brăilei, urmat de o fază spectaculoasă reușită de fetele noastre. Craiova a continuat să conducă, s-a menținut aproape în permanență la unul-două goluri în fața adversarelor și a menținut suspansul până la final. În minutul 40, tabela indica 21-19 și un plus mare de încredere în tabăra echipei lui Mihăilă. Brăila a reușit două goluri consecutive, înainte ca gruparea alb-albastră să înceapă, în adevăratul sens al cuvântului, să joace cu sufletul. Mai mult de atât, Darly de Paula a fost „stâlp“ în poarta Craiovei și a blocat următoarele atacuri ale adversarelor. Cu un plus la capitolul moral, Craiova a punctat prin Rocha și s-a ajuns, din nou, la +2, scor 24-22.

De data asta nu ne-a mai ieșit finalul…

Din minutul 45, jocul s-a întors la 180 de grade. Craiova a avut un blocaj total în ofensivă și a irosit o mulțime de oportunități de a marca. Brăila a recuperat din deficit și a trecut în față pe tabelă în minutul 51, scor 27-26. Nu mai puțin de trei atacuri consecutive a ratat SCMU, iar ospetele s-au desprins la două goluri, spre bucuria fanilor săi. Un scurt time-out al lui Mihăilă nu a adus un plus mare în tabăra alb-albastră, presiunea fiind deja instalată în cadrul grupului. Cu două minute înainte de final erau două goluri pentru Dunărea și șanse mici de a mai spera la ceva.

Totuși, pe final, am avut ultimul atac pentru a smulge in extremis un punct, însă am ratat și acea aruncarea de pe extremă. S-a încheiat 29-28 pentru Brăila, care s-a bucurat pe parchetul Sălii Polivalente. De partea cealaltă au fost lacrimi de dezamăgire pe fețele handbalistelor Craiovei, care simt că visul european a fost spulberat în această seară.

Eșecul cu Brăila o lasă pe SCMU Craiova tot la 41 de puncte, pe locul al 6-lea, cu două etape înainte de finele sezonului. Practic putem spune că gruparea alb-albastră s-a cam îndepărtat de cupele europene. De partea cealaltă, Dunărea a ajuns la 44 de puncte.

În etapa următoare, SCMU Craiova va avea un meci infernal pe terenul Coronei Brașov, a doua clasată din campionat.

