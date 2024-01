Vasile Stângă, dezamăgit de naţională: „Am jucat un handbal îmbătrânit, cu multe greşeli!“

România a fost învinsă de Croația, scor 25-31, în ultimul meci al grupei B de la Campionatul European de handbal masculin. Astfel, naționala „tricoloră” a încheiat turneul continental pe antepenultima poziție. Doar Bosnia și Grecia au fost mai slabe.

Vasile Stângă, golgheterul all-time al primei reprezentative, s-a declarat dezamăgit de modul în care au arătat „tricolorii”.

„Nu prea am ce concluzie să trag. Știam că mergem cu șansa a patra la acest European. Eu mă așteptam ca echipa să joace un handbal de calitate, modern, rapid. Am jucat un handbal îmbătrânit, fără faza a doua și contraatac, un handbal cu multe greșeli. Părerea mea e că am avut un Campionat European foarte slab. Ne-am calificat la un turneu final, trebuia să demonstrăm ceva. Să demonstrăm că am venit cu un altfel de handbal. Din păcate, n-am reușit. O cauză principală, e părerea mea, e că suntem pregătiți foarte slab. Rezistăm numai o repriză. În a doua am cedat și am luat bătaie”, a spus Vasile Stângă, pentru Digisport.

Au fost, totuşi, doi remarcaţi

Stângă i-a remarcat pe pivotul Călin Dedu (21 de ani) și pe coordonatorul Daniel Stanciuc (19 ani).

„Xavi Pascual va avea o presiune mare la clubul Dinamo. Va fi obligat să joace mai mult cu Stanciuc și Dedu. S-au dovedit niște jucători de mare viitor. Dacă la Dinamo nu joacă un minut, iar la națională au demonstrat ceva… e obligat să joace cu acești jucători! Au ieșit în evidență. Putea să îi dea mai multă încredere lui Dedu, să îl joace și în apărare”, a comentat Vasile Stângă.

