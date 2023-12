Handbal (f) / Pera: „Sunt foarte mândru de jucătoarele mele, au luptat până la capăt“

Selecţionerul echipei naţionale de handbal feminin a României, Florentin Pera, a declarat, sâmbătă, în conferinţa de presă de după victoria cu Japonia, scor 32-28, de la Campionatul Mondial, că este mândru de jucătoarele sale pentru că au luptat până la capăt.

„A fost un meci dificil pentru noi. Sunt foarte mândru de jucătoarele mele, pentru că am jucat cu multă încredere. Am luptat până la capăt şi am arătat spirit de echipă. Am făcut un joc bun, asemănător cu cel cu Serbia. Sunt foarte satisfăcut de această victorie şi cred că România a fost azi echipa mai bună”, a afirmat Pera, citat de Agerpres.

„Cred că am depăşit acel moment urât de după Danemarca“

Pivotul Lorena Ostase a declarat, în aceeaşi conferinţă de presă, că se bucură de faptul că prima reprezentativă s-a recuperat mental după ultima partidă.

„Vreau să felicit echipa Japoniei, a fost un adversar redutabil şi a avut evoluţii foarte bune tot turneul. Ne aşteptam să joace în viteză şi cu multe combinaţii. Mă bucur şi sunt mândră de noi că am reuşit să ne recuperăm din punct de vedere mental după ultimul joc. Cred că am depăşit acel moment şi acum privim doar înainte”, a explicat Ostase.

România va juca ultimul său meci din grupă cu Polonia, pe 11 decembrie (19.00).

Citeşte şi: Handbal (f) / Încă un fir de speranță! România a învins Japonia și așteaptă ajutorul Poloniei