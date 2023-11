Handbal (m) / Pascual: „Suntem departe de lumea mare a handbalului“

Naționala tricoloră a disputat sâmbătă al doilea meci amical al săptămânii precedente, după cel de miercuri, cedat în fața selecționatei Muntenegrului, 28-38. De data aceasta, trupa lui Xavi Pascual a dat peste Franţa, în faţa căreia a cedat fără drept de apel, scor 40-21.

Odată ajuns în ţară, selecţionerul României, Xavi Pascual, a vorbit deschis despre nivelul la care se află naţionala în acest moment.

„Cert este că primul meci, cu Muntenegru, a fost mult mai bun decât cel cu Franţa. Am jucat bine în prima repriză, de la egal la egal cu ei, dar ultimele 10 minute au fost fatale. Am greşit impardonabil, nu e normal să facem asemenea gafe, iar adversarii au profitat din plin. În al doilea joc am văzut, cu adevărat, realitatea. Noi nu suntem la un asemenea nivel şi e bine că ştim nivelul Franţei. În grupa noastră de la Euro vom întâni Spania şi Croaţia, două echipe asemnănătoare Franţei, iar acum ştim cam la ce să ne aşteptăm.

Nu am căutat să câştigăm, am vrut să joace toată lumea, dar, să fiu sincer, suntem departe de lumea mare a handbalului. Pentru noi e important că am jucat cu o echipă precum a Franţei. Nu am mai evoluat în faţa unor jucători cu asemenea valoare şi cu experienţă. Chiar cred că ne putem descurca mult mai bine decât am făcut-o acum. Vom debuta la Euro cu Austria, un oponent greu pentru noi. Ei au câştigat un turneu important acum în Tunisia, deci clar nu ne va fi uşor. Până la urmă, ne bucurăm că participăm la un European după 28 de ani“, a declarat Xavi Pascual.

