Handbal / Stanciu şi Toacsen, mulţumiţi de victorie, nicidecum şi de joc

SCM Craiova a trecut la două goluri diferenţă de CSM Galaţi, duminică seară, chiar dacă jocul nu a convins. Cu acest succes, oltencele au ajuns la 22 de puncte şi s-au instalat bine pe locul al 7-lea înaintea duelului de la Bistriţa, de la finele săptămânii.

La finalul partidei, Florentina Stanciu, antrenorul secund al Craiovei, a oferit primele impresii legate de joc. Totodată, Sorin Toacsen, team-managerul grupării din Bănie a vorbit cu GdS despre joc şi consideră că singurul lucru pozitiv pe care îl poate evidenţia este că echipa a obţinut cele trei puncte. Acesta a mărturisit că este nevoie de un cu totul alt joc pentru a face faţă pe terenul Bistriţei.

„Felicit echipa pentru cele trei puncte, însă aşteptările sunt altele. Avem jucătoare cu valoare individuală foarte bună de la care avem mult mai multe aşteptări, iar prestaţiile lor ar trebui să fie altele. Avem nevoie de o altă atitudine atât în atac, cât şi în apărare în următoarele meciuri pentru a putea obţine ceva“, a spus Florentina Stanciu.

Toacsen: „Trebuie să ne ridicăm nivelul“

„Este o victorie muncită, obţinută cu greu. Nu ne-am aşteptat la o poziţie atât de bună din partea jucătoarelor de la Galaţi. Cred că şi noi le-am luat cam de sus, dar când am văzut ce s-a întâmplat, ne-am pus pe treabă serios şi am obţinut victoria dorită. Pot spune că acest rezultat ne mulţumeşte doar din punctul de vedere al punctelor şi atât. Evoluţia a lăsat de dorit şi trebuie să ne ridicăm nivelul pentru a putea spera ca la Bistriţa să obţinem ceva. Va fi greu, dar nu imposibil. Am demonstrat că putem juca şi la un nivel mare.

Aceeaşi echipă a făcut egal la Vâlcea, deci se poate, trebuie doar să îţi doreşti cu adevărat şi să munceşti din greu. Din câte cred că s-a observat, suntem capabili să câştigăm puncte acolo unde nu ne aşteptăm, dar şi reversul medaliei, să cedăm când ne este lumea mai dragă“, a completat şi Sorin Toacsen.

