Campionatul European de handbal feminin „bate la ușă“, iar Bogdan Burcea, selecționerul României, pune la punct chiar din izolare ultimele „retușuri“ înainte de debutul în competiția supremă. Turneul este programat în perioada 3-20 decembrie și va avea loc, cel mai probabil, doar în Danemarca, după ce Norvegia a refuzat să mai găzduiască turneul final. Acum rămâne de văzut dacă Danemarca va prelua organizarea întregii competiții.

România face parte din Grupa D, alături de Norvegia, Germania și Polonia. Primele trei clasate se califică în grupele principale. Meciurile ar fi trebuit să se desfășoare la Trondheim, dar o destinație finală va fi anunțată ulterior.

Bogdan Burcea a vorbit despre turneul final din decembrie, unul de maxim interes în sportul românesc. Mai mult de atât, selecționerul își dorește ca Danemarca să anunțe preluarea întregii competiții, pentru că în Norvegia sunt impuse reguli foarte dure în această pandemie.

„Norvegia are niște reguli mai stricte, iar dacă apare un caz de Covid, întreaga echipă este exclusă din competiție, ceea ce nu ar fi normal. De aceea, sper să preia Danemarca organizarea întregului Campionatul European”, a spus Bogdan Burcea, pentru Prosport.

Teste după teste înainte de turneul final

Jucătoarele convocate pentru turneul final au intrat într-un regim de testare continuă până la plecarea spre competiție. În total, vor fi efectuate cinci teste, din 3 în 3 zile. Reamintim că și Bogdan Burcea a fost și el testat pozitiv și se află în izolare în aceste zile.

„Avem de făcut cinci teste dacă nu mă înșel, azi a fost primul test. Toată lumea, toate fetele convocate am trimis testele medicului, urmând ca rezultatele să fie înmânate EHF. Așteptăm și noi să ne apucăm de treabă, în 22 noiembrie, seara, ne vom întâlni la București. Sper ca fetele să fie sănătoase înainte de toate, după care ne vom pregăti cum putem mai bine pentru turneul final“, a mai spus Burcea.

„Eu mă simt excepțional. Am avut primele 2-3 zile mai nefaste, cu dureri musculare, articulare, dar în momentul acesta mă simt foarte bine. Cristina Zamfir a trecut prin clipe mai grele. A avut o formă foarte severă a virusului. Și a avut chiar toate simptomele, temperatură, frisoane, migrene, dureri de articulații și dureri musculare, tuse, absolut tot”, a adăugat selecționerul.

Grupă dificilă, ambiții mari

„Este o grupă grea, trebuie să recunoaștem. Spre deosebire de noi, adversarii au avut campionate care s-au desfășurat normal. Au plusuri față de noi, însă noi mizăm pe faptul că avem sportive care au niște turnee finale în picioare. Va fi foarte important să afișăm un joc bun, organizat, să avem o echipă disciplinată pe toate fazele jocului. Va fi foarte importantă, per-ansamblu, echipa. Nivelul pe care sportivele vor reuși să-l atingă trebuie să fie aproape de Cristina Neagu, de valoarea ei. De la ea știm la ce să ne așteptăm, foarte importantă va fi însă evoluția echipei”, a menționat Bogdan.

Cristina Neagu nu se simte în cea mai bună formă după Covid-19 și o entorsă la genunchi. De asemenea, ea a jucat doar vreo 15 minute săptămâna trecută la Ljubljana

„Sigur, Cristina Neagu este un jucător cheie în agrenajul echipei naționale, însă foarte important va fi evoluția echipei per-total. Am încredere în echipă, mergem la Euro 2020 să facem rezultat pozitiv. Încercăm să obținem tot ce se poate mai bun. Nu am dat niciodată pronosticuri, însă în momentul în care am simțit miros de sânge, pe la echipele pe unde am antrenat, să știți că nu m-am dat la o parte. Eu spun că vom ajunge acolo unde puțină lume speră“.

Norvegia, principala favorită?!

Selecționerul consideră că Norvegia este principala favorită la câștigarea Europeanului și a vorbit puțin și despre celelalte contracandidate la medalii.

„Norvegia, fără discuție, este marea favorită. Olanda înțeleg că are probleme, Franța nu trebuie să o excludem din lupta la medalii, dar în ultima perioadă au avut evoluții oscilante. La noi în grupă mai este o echipă, Germania, de care obligatoriu trebuie să trecem în primul meci. În ultimele turnee finale a dovedit că cel puțin în meciurile de debut joacă foarte bine. Și trebuie să fim foarte foarte atenți, în special la acel meci”, a încheiat Burcea.

Lotul României include 21 de jucătoare, după cum urmează:

Eliza Buceschi – Rapid Bucureşti, Raluca Băcăoanu – Gloria Bistriţa, Denisa Dedu – CSM Bucureşti, Nicoleta Dincă – Gloria Bistriţa, Alexandra Dindiligan – HC Zalău, Yuliya Dumanska – Podravka Koprivnica, Ana Maria Iuganu – Gloria Buzău, Cristina Laslo – Minaur Baia Mare, Ana-Maria Măzăreanu – Gloria Bistriţa, Laura Moisă – CSM Bucureşti, Cristina Neagu – CSM Bucureşti, Lorena Ostase – CSM Slatina, Crina Pintea – CSM Bucureşti, Anca Polocoşer – Minaur Baia-Mare, Andreea Popa – Minaur Baia-Mare, Laura Popa – Rapid Bucureşti, Andreea Rotaru – Gloria Buzău, Ana-Maria Savu – SCM Craiova, Sonia Seraficeanu – Minaur Baia-Mare, Alexandra Severin – HC Zalău, Ana-Maria Ţicu – SCM Craiova.

