U Craiova – Rapid 1-0 / Știința zguduie Giuleștiul și urcă pe primul loc în SuperLigă

Universitatea Craiova a obținut o victorie uriașă duminică seară, pe „Ion Oblemenco”, în fața Rapidului, scor 1-0. Alb-albaștrii au fost echipa mai bună pe întreaga perioadă de joc a meciului, iar la final s-au putut bucura de victorie și de revenirea pe prima poziție a SuperLigii.

Mai mult joc tactic, mai puțin fotbal în prima repriză

Universitatea și Rapid au oferit o primă repriză pe cât de tacticizată, pe atât de anostă. Ocaziile au lipsit cu desăvârșire, timp în care cele două formații s-au tatonat. Rapid a încercat să-și creeze oportunități prin Petrila, însă a fost oprit de fiecare dată de fundașii Științei. La poarta cealaltă, incursiunile lui Baiaram și Mora au creat ceva panică în jurul trupei lui Gâlcă, dar doar atât. 0-0 la pauză și așteptări mai mari de la repriza secundă.

Assad și a sa lovitură de cap au adus bucurie în Bănie

Craiova a pornit ca din „tun” încă din primele secunde de la reluare și i-a luat prin surprindere pe giuleșteni. Mai mult de atât, Assad a deblocat tabela în minutul 47, în urma unei lovituri de cap perfect plasate. Din acel moment, jocul a înghețat, iar Craiova s-a focusat doar pe defensivă și pe cum să mențină rezultatul de pe tabelă intact.

Rapid s-a instalat în atac, a aruncat o mulțime de mingi în careul advers, dar fără orizont. După cele patru minute de prelungiri arătate de la margine a venit fluierul final și vuietul triumfător al întregului stadion. Știința s-a impus și parcă este mai aproape ca niciodată de titlul mult visat!

Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, A. Rus, Screciu – Mora, Cicâldău, Mekvabishvili (90+2, Crețu), Bancu – D. Matei (77, Băsceanu), Al Hamlawi (70, Nsimba), Baiaram (77, Teles). Antrenor: Filipe Coelho.

Rapid: Aioani – Onea (79, Manea), Pașcanu, Kramer, Borza – Christensen, Keita, Grameni – Moruțan (68, Dobre), Koljic (46, Paraschiv), Petrila (68, Talisson). Antrenor: Costel Gâlcă.

