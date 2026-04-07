Ștefan Baiaram şi-a învăţat lecţia: „Nu o să mai am astfel de momente!“

Ștefan Baiaram, cel care a fost rezervă pentru Universitatea Craiova și a intrat în partea a doua a meciului cu CFR, a spus că oltenii urmează să meargă la victorie pe terenul celor de la U Cluj, formație cu care sunt la egalitate de puncte în acest moment.

„O victorie foarte importantă, ne bucurăm că am luat cele trei puncte. Mergem la U Cluj să luăm cele trei puncte și ne distanțăm pe primul loc. Mereu am spus că avem jucători cu calitate, orice poate să marcheze. Mă bucur că am făcut un joc foarte bun și am câștigat.

Nu e vorba că mă așteptam să fiu titular. Mister mi-a spus înainte de meci că nu o să fiu titular, am acceptat decizia dumnealui. Am învățat din episoadele trecute și nu o să mai am niciodată astfel de momente. Când o să intru o să încerc să dau 100%. Va fi alt meci, jucăm în deplasare. Va fi o luptă și mergem să câștigăm. Dacă faci un rezultat negativ și alte echipe câștigă, clasamentul se poate schimba de la etapă la etapă”, a spus Ștefan Baiaram.

David Matei, mulțumit de victorie

Unul dintre fotbaliștii care s-au făcut remarcați, David Matei, a declarat că bătălia pentru primul loc este în continuare deschisă pentru toate formațiile din campionat.

„Cred că da, cred că a văzut toată lumea că avem față de titlu, încercăm să continuăm, mai avem 7 finale. Presiunea e la fiecare la meci, dacă ne afectează înseamnă că nu suntem echipă mare. Cred că astăzi s-a văzut care formație e mai bună.

Am simțit dezamăgire la golul anulat, așa cum a fost și cu FCSB. Sunt fericit că echipa a câștigat, asta contează. La final sper să fim pe primul loc. Chiar dacă distanța există, orice e posibil în play-off. Fiecare echipă are forță, nu cred că e decis nimic”, a spus David Matei.

