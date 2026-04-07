A murit legendarul Mircea Lucescu, marele maestru al fotbalului

Mircea Lucescu, cel mai titrat nume din istoria fotbalului românesc, a încetat din viață astăzi, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar din București, la ora 20:36. Reputatul antrenor a suferit un infarct în decursul zilei de vineri, 3 aprilie, în jurul orei 9 dimineața, chiar în timpul analizelor finale pe care le-a făcut înainte de a fi externat.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori si jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu sa îl odihnească!”, se arată în comunicatul emis de SUUB.

Cine a fost Mircea Lucescu

Cariera de fotbalist a lui Lucescu a fost indisolubil legată de Dinamo, clubul alături de care a cucerit șapte titluri de campion și o Cupă a României, în 250 de meciuri disputate între 1963 și 1977.

Drumul în antrenorat l-a început într-un mod care avea să-i definească întreaga existență profesională: inovator, curajos, înaintea vremurilor. La Hunedoara, în postura de antrenor-jucător, a revoluționat „sportul rege” de „sub Furnale”, transformând orașul într-un veritabil epicentru al valorilor fotbalistice românești.

Pe plan familial, Mircea Lucescu este căsătorit cu Neli Lucescu din 1967, de când cei doi aveau 22, respectiv 23 de ani. Răzvan Lucescu este singurul copil al cuplului, iar acesta a urmat drumul tatălui său în antrenorat, devenind unul dintre cei mai iubiți tehnicieni din Grecia după performanțele obținute la PAOK.

Cariera lui Mircea Lucescu ca antrenor

Pasul pe banca tehnică a fost făcut în 1982 când, din postura de jucător-antrenor, Mircea Lucescu o pregătea pe Corvinul Hunedoara. După 4 ani petrecuți la club, „Il Luce” era de acord să preia echipa națională, acolo unde a stat nu mai puțin de 5 ani de zile, până în 1986. Din 1985 a antrenat și Dinamo în paralel.

Extrem de apreciat în regimul comunist, Mircea Lucescu a reușit să facă performanță la Dinamo, echipă pe care a iubit-o toată viața. Satisfacțiile la club nu au întârziat să apară, iar titlul din sezonul 1989/1990 și Cupele României câștigate în 1985/1986 și 1989/1990 sunt roadele muncii depuse de „Il Luce”.

Echipele antrenate de Mircea Lucescu

Plecarea în vest a fost făcută o dată cu căderea regimului comunist. În 1990, Mircea Lucescu semna cu Pisa, în Italia, țară unde le-a pregătit, pe rând, pe Brecia și Reggiana. Totodată, Inter a fost antrenată de marele tehnician român. După aventura în „Cizmă”, „Il Luce” a revenit în țară, la Rapid, scrie Fanatik.

Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior, Zenit, naționala Turciei și Dinamo Kiev au avut onoarea să îl aibă pe Mircea Lucescu ca „principal”. Ultima aventură în antrenorat a fost la echipa națională a României, unde fostul selecționer a stat între august 2024 – martie 2026, reușind să ducă „Generația de Suflet” la barajul pentru Mondial.

Citește și: LPF-ul, impresionat de Știința! Trei „lei“ au prins echipa etapei a 3-a din play-off/play-out







