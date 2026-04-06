Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară, la Antena 3 CNN, că starea de sănătate a lui Mircea Lucescu este, din păcate, una critică.

„Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Totul a început cu un infarct miocardic acut, survenit după ce anterior suferise tulburări grave de ritm cardiac și chiar leșinase în cantonament. Medicii i-au montat un defibrilator cardiac și ulterior un stent, însă problemele nu s-au oprit aici, iar starea sa s-a deteriorat în zilele următoare.

Răzvan Lucescu a luat un avion privat pentru a fi alături de tatăl său

Răzvan Lucescu, fiul său, a plecat de urgență din Grecia după meciul pe care echipa sa l-a jucat cu Panathinaikos. Antrenorul formației din Salonic a aterizat pe aeroportul Băneasa și a mers la spital împreună cu fiul său, iubita acestuia, Ioana, dar și cu doamna Neli, soția lui Mircea Lucescu.

Răzvan Lucescu a ieșit, apoi, din spital și a vorbit scurt cu jurnaliștii. Vizibil afectat, antrenorul a cerut respect pentru situația prin care trece familia și a spus că nu poate oferi detalii medicale despre starea tatălui său.

„E o situație grea și vă rog mult să încercați să respectați acest moment. Cei de la spital dau comunicate când simt că e momentul”, a declarat Răzvan Lucescu, conform Fanatik.

