Mihai Stoichiță (FRF): „Sper că meciul cu Turcia nu a fost ultimul din cariera lui Lucescu!“

Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, a declarat la Mogoșoaia că speră și crede că meciul cu Turcia, din barajul de calificare la CM 2026, pierdut cu 0-1, nu a fost ultimul din cariera selecționerului Mircea Lucescu, internat la Spitalul Universitar din Capitală, după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe de pregătire.

De asemenea, Stoichiță a exclus varianta să stea pe banca tehnică a naționalei României la meciul amical cu Slovacia, de marți.

„În niciun caz nu voi sta eu pe bancă. Atunci când am stat, niciunul dintre antrenori nu erau valid să facă acest lucru, erau suspecți de Covid și eram doar eu singur. Nu e cazul acum. Strategia a fost făcută de Lucescu împreună cu secunzii, care vor conduce acest meci în directă legătură cu el, cred. Înainte de meci vor stabili ce e de făcut. O să mă duc la el la spital, dar nu știu dacă o să pot intra pentru că acolo intră doar familia. Eu sper că meciul cu Turcia nu a fost ultimul din cariera lui Mircea Lucescu.

Știu, o să mi se spună că are o vârstă, dar eu am văzut la echipa națională un om care stătea în ploaie, în vânt, pasionat de fiecare dată, profesionist. Nu pot ști dacă va renunța sau nu. Cum își va continua viața Mircea Lucescu, și sper să fie cât mai lungă, știe doar el. Eu îmi doresc să continue în fotbal. Când a ajuns la spital și l-au stabilizat, nu știu ce i-au făcut pentru că nu sunt doctor, a zis ‘de ce mă țineți aici, lăsați-mă să mă întorc la cantonament că sunt OK”, a declarat Stoichiță.

Panic în rândul jucătorilor după leșinul lui Mircea Lucescu

Oficialul FRF a precizat că jucătorii s-au speriat în momentul în care selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău.

„Normal că s-au speriat jucătorii, când te întâlnești cu situații pe care nu poți să le controlezi e normal. Eu nu eram la fața locului, am venit de acasă imediat, cu președintele. Important este că e stabil, că este bine și că a comunicat că vrea să revină, că de ce a fost dus la spital, că el vrea să vină înapoi. Oare pe cine nu a marcat aceste zile? Normal că și jucătorii au avut un șoc, și ei se gândeau că vor să meargă la spital, dar nu poți să mergi la spital“, a mai spus acesta.

România va juca un meci amical pe 31 martie, cu Slovacia, la Bratislava (ora 21:45). Naționala României va fi condusă de antrenorul secund Ionel Gane.

