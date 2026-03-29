Mircea Lucescu rămâne internat! Cine va conduce naționala României în amicalul cu Slovacia

Mircea Lucescu a fost internat la Spitalul Universitar din București după ce, în dimineața zilei de 29 martie, i s-a făcut rău în timpul ședinței tehnice cu jucătorii. Astfel, selecționerul nu va merge la Bratislava pentru amicalul cu Slovacia.

Antrenorul s-a consumat excesiv pentru barajul cu Turcia, pe care „tricolorii” l-au pierdut. La doar câteva zile distanță, tehnicianul a ajuns la spital.

Marți seară, România va juca un meci amical cu Slovacia, la Bratislava. Selecționerul naționalei de seniori va rămâne sub atentă supraveghere a medicilor, care vor face o serie de investigații amănunțite pentru a vedea ce este în spatele acestor tulburări majore de tahicardie.

Astfel, pe banca naționalei de seniori a României, la meciul cu Slovacia, va sta Jerry Gane. Acesta îi va lua locul selecționerului la duelul de la Bratislava, informează Fanatik.

Reamintim că partida nu are o miză cu adevărat reală, întrucât ambele echipe au fost eliminate din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial de vara viitoare.

