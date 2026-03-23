Din vacanţă, direct la naţională! Laurenţiu Popescu, convocat de urgenţă de Mircea Lucescu

Portarul Laurențiu Popescu a fost convocat de urgență la naționala României pentru barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială 2026, după ce Ionuț Radu s-a accidentat în meciul jucat de Celta Vigo, duminică seara, a anunțat Federația Română de Fotbal.

„Având în vedere situația medicală a lui Ionuț Radu după partida Celta Vigo – Alaves (3-4), selecționerul Mircea Lucescu a decis convocarea la echipa națională a portarului Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova. Acesta se va alătura lotului pentru meciurile din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial”, se arată în comunicatul FRF.

Laurențiu Popescu a primit vestea convocării în vacanță. Acesta avea câteva zile libere de la club și era împreună cu soția lui la Milano, de unde cei doi au postat mai multe imagini în ultimele zile.

Ionuț Radu, titularul postului la echipa națională, a părăsit terenul accidentat după meciul Celta – Alaves, din La Liga, dar FRF nu precizează dacă goalkeeper-ul a devenit indisponibil sau este doar incert.

Radu este al doilea portar accidentat din lotul convocat de Mircea Lucescu, după ce Mihai Popa (CFR Cluj) a declarat și el forfait, în locul său fiind chemat Cătălin Căbuz (FC Argeș). În lotul convocat de Mircea Lucescu mai figurează portarul Marian Aioani (Rapid București).