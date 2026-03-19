Lionel Messi a marcat al 900-lea gol din carieră! Câte reușite are „rivalul“ Cristiano Ronaldo

Lionel Messi a înscris miercuri al 900-lea gol din cariera sa, însă a reușit să evite eliminarea echipei sale, Inter Miami, in optimile de finală ale Ligii Campionilor CONCACAF, în fața unei alte formații americane, Nashville FC.

Messi (38 ani) a deschis scorul în minutul 7 al întâlnirii disputate pe teren propriu de gruparea din Florida și încheiată la egalitate, 1-1. Pentru oaspeți a marcat Cristian Espinoza, în repriza secundă (74).

Meciul tur s-a încheiat cu un scor alb, 0-0, astfel că Nashville SC s-a calificat în faza următoare grație regulii golului marcat în deplasare.

Grație reușitei de miercuri, Messi a ajuns la 81 de goluri înscrie de la sosirea sa în Liga nord-americană de fotbal (MLS), în 2023.

Octuplul câștigător al Balonului de Aur a înscris anterior 672 de goluri pentru FC Barcelona, 32 pentru Paris Saint-Germain, precum și 115 goluri pentru selecționata Argentinei, cu care a cucerit titlul de campion mondial în 2022.

Golul cu numărul 900 al lui Lionel Messi a venit la 21 de ani de la prima sa reușită ca profesionist, când avea doar 17 ani, într-un meci câștigat de FC Barcelona cu scorul de 2-0 în fața formației Albacete, în 2005.

Marele său rival, portughezul Cristiano Ronaldo, aflat în continuare în activitate la 41 de ani, a depășit deja bariera de 900 de goluri, fiind deținătorul recordului în fotbalul profesionist, cu 965 de realizări.

