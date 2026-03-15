Ianis Hagi a marcat pentru Alanyaspor! Cum a marcat internaționalul român

Internaționalul român Ianis Hagi a marcat un gol pentru Alanyaspor, în meciul terminat la egalitate cu Goeztepe, 2-2, sâmbătă, la Izmir, într-o partidă din etapa a 26-a a campionatului de fotbal al Turciei.

Gazdele au deschis scorul prin Juan Santos (7), după ce acesta ratase un penalty. Hagi a egalat din lovitură liberă (15), cu un șut la colțul scurt.

Janderson a adus din nou echipa gazdă în avantaj (59), dar Alanyaspor a smuls in extremis un punct, prin golul lui Ibrahim Kaya (90+9).

Hagi a jucat 89 de minute la oaspeți, iar fundașul Umit Akdag a fost integralist. Hagi are 3 goluri marcate în 20 de partide în acest sezon.

În clasamentul Super Lig, Goeztepe se află pe locul 5, cu 43 de puncte, iar Alanyaspor se află pe 11, cu 28 de puncte.

