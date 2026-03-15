Atletism / Alexandru Firfirică, medaliat cu argint la Cupa Europeană de aruncări

Atletism / Alexandru Firfirică, medaliat cu argint la Cupa Europeană de aruncări

De Tiberiu Cocora

Atletul român Alexandru Firfirică a câștigat medalia de argint în proba de aruncare a discului, sâmbătă, la Cupa Europeană de aruncări de la Nicosia (Cipru), cu 65,95 metri.

Aurul a fost obținut de germanul Steven Richter, cu 67,29 metri, în timp ce bronzul a revenit olandezului Ruben Rolvink, cu 65,47 metri.

La aruncarea greutății, Under-23, masculin, victoria a revenit moldoveanului Alexandru Mazur, cu 19,10 metri, în timp ce românul Ștefan Alexandru Ciobanu (19 ani) s-a clasat pe 6, cu 17,57 metri.

Duminică vor evolua Adina Ionela Fîrțală (greutate U23) și Narcis Andrei Popescu (suliță U23).

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

