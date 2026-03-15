Atletism / Alexandru Firfirică, medaliat cu argint la Cupa Europeană de aruncări

Atletul român Alexandru Firfirică a câștigat medalia de argint în proba de aruncare a discului, sâmbătă, la Cupa Europeană de aruncări de la Nicosia (Cipru), cu 65,95 metri.

Aurul a fost obținut de germanul Steven Richter, cu 67,29 metri, în timp ce bronzul a revenit olandezului Ruben Rolvink, cu 65,47 metri.

La aruncarea greutății, Under-23, masculin, victoria a revenit moldoveanului Alexandru Mazur, cu 19,10 metri, în timp ce românul Ștefan Alexandru Ciobanu (19 ani) s-a clasat pe 6, cu 17,57 metri.

Duminică vor evolua Adina Ionela Fîrțală (greutate U23) și Narcis Andrei Popescu (suliță U23).

Citește și: Baschet (f) / România, fără nicio șansă în fața Slovaciei în preliminariile CE



