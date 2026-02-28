0.6 C
Craiova
U Craiova – Metaloglobus 2-1 / Știința și-a îndeplinit misiunea și e lider în Superligă la final de sezon regular

De Tiberiu Cocora
Foto: Ucv.ro

Universitatea Craiova a câștigat cu scorul de 2-1 meciul disputat în compania formației Metaloglobus, „lanterna roșie” a Superligii și astfel și-a asigurat primul loc în clasament la final de sezon regular. Partida a contat pentru etapa a 29-a.

Universitatea Craiova nu a avut parte de prea multă inspirație în prima repriză a jocului. Meciul a început, practic, de la 0-1, pentru că ce șutul deviat al lui Purece a intrat în plasă. Totuși, Craiova a reactionat imediat după golul primit, iar Screciu a ratat o ocazie mare cu capul, din careu, în urma unui corner. Din acel moment jocul a devenit anost, iar ocaziile au lipsit cu desăvârșire. S-a jucat aproape exclusiv în jumătatea oaspeților, dar tabela nu a putut fi modificată până la pauză de alb-albaștri.

Craiova a forțat fix cât avea nevoie

Coelho a mutat imediat ce a revenit de la cabine și i-a trimis în teren pe Mora, Baiaram și Romanchuk. În minutul 49, inevitabilul s-a produs, iar Adrian Rus a restabilit egalitatea în urma unui corner. Asaltul craiovenilor a continuat, apoi, dar incursiunile lui Mora și ale lui Baiaram nu au adus un plus pe tabelă.

În cele din urmă, insistența a fost răsplătită, pentru că Știința a făcut 2-1. Marcatorul a fost Pasagic, fundașul oaspeților, cel care și-a trimis mingea în propria plasă o centrare șutată a lui Bancu. Până la final nu s-a msi petrecut nimic notabil, iar Universitatea și-a asigurat locul I la final de sezon regular.

