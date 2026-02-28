Baschet / România a cedat la 17 puncte în deplasarea din Portugalia

Naționala masculină de baschet a României a fost învinsă fără drept de apel de echipa Portugaliei, cu scorul de 99-82 (25-12, 29-34, 21-15, 24-21), vineri seară, la Coimbra, în Grupa B a preliminariilor Cupei Mondiale din 2027.

În Sala Polivalentă ”Dr. Mario Mexia”, tricolorii nu au arătat bine decât în sfertul al doilea, în rest fiind dominați de Portugalia. România a avut avantaj un singur minut și un singur punct.

Bogdan Nicolescu a fost cel mai bun jucător al echipei României, cu 25 puncte și 6 recuperări. Emil Cățe s-a remarcat cu 12 puncte, 10 recuperări, 3 pase decisive, Mihai Măciucă a reușit 12 p, 3 rec, iar Daron Russell, 9 p, 7 rec, 4 pd.

Diogo Brito a fost MVP-ul gazdelor, cu 32 p, 7 rec, 4 pd, Travante Williams a reușit 25 p, 8 rec, iar Goncalo Delgado a adăugat 10 p, 4 rec.

În celălalt meci al grupei, Grecia a pierdut surprinzător pe teren propriu cu Muntenegru, 65-67.

Portugalia conduce cu 5 puncte, urmată de Grecia, 5 puncte, Muntenegru, 5 puncte, România, 3 puncte. Primele trei clasate se vor califica în faza a doua a grupelor.

România va juca următorul meci luni 2 martie, în Pitești Arena (19:00), revanșa contra Portugaliei.

