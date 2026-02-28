Filipe Coelho: „A fost mult mai dificil cu Metaloglobus decât ne așteptam!“

Universitatea Craiova s-a chinuit mai mult decât era anticipat în meciul cu Metaloglobus, asta după ce oaspeții au deschis scorul în minutul 3. Totuși, alb-albaștrii au obținut victoria după o repriză secundă mult mai bună.

Antrenorul Științei a recunoscut că echipa sa a avut probleme după ce s-a deschis scorul rapid de către oaspeți. Lusitanul spune că dificultățile au venit pentru că nu a existat un joc colectiv care să fie la nivelul dorit, însă după pauză și discuțiile avute la vestiar, lucrurile s-au schimbat.

„A fost mult mai dificil meciul decât ne așteptam. Trebuie să-l analizez din nou. După ce am primit golul ne-am pierdut concentrarea în unele momente. Nu am jucat ca o echipă. La pauză am vorbit mai mult cu jucătorii și în repriza a doua am jucat mai bine. Cred că este un rezultat corect. Metaloglobus e un adversar care are calitate în atac.

Cred că ne-am pierdut controlul după ce am încasat golul, nu cred că a fost vorba de relaxare. A fost un meci important pentru noi. Aceste trei puncte sunt foarte bune. Uneori așa este fotbalul. (n.r. ce ați făcut la vestiar) A fost normal să purtăm o conversație la pauză, să le spun că trebuie să joace ca o echipă. Trebuie să învățăm ceva după prima repriză.

Cred că este prima dată pentru acest club când termină sezonul regulat pe primul loc. Ne trebuie puncte. E ceva ce ne-am dorit, la ceea ce am muncit. Trebuie să continuăm așa”, a spus Filipe Coelho la finalul partidei cu Metaloglobus.

