Celta Vigo – Lyon și Stuttgat – Porto, „capetele de afiș“ din optimile Europa League

S-a aflat tabloul complet din optimile UEFA Europa League! Cele 16 echipe luptă pentru marele trofeu, iar Ionuț Radu și Celta Vigo vor avea de trecut de Lyon în optimile de finală.

Un alt duel interesant va fi cel dintre echipele italiene Bologna și AS Roma, finalista din 2023.

Confruntări atractive se anunță a fi și VfB Stuttgart – FC Porto sau Lille OSC – Aston Villa.

Celta Vigo – Lyon

Genk – Freiburg

Ferencvaros – Braga

Stuttgart – FC Porto

Bologna – AS Roma

Panathinaikos – Real Betis

Nottingham Forest – Midtjylland

Lille – Aston Villa

