Unirea – U Craiova 0-3 / Știința a „închis nocturna“ la Slobozia

Universitatea Craiova și-a îndeplinit misiunea din această etapă și s-a impus la scor pe terenul celor de la Unirea Slobozia, 3-0. Oltenii au reușit, cu această victorie, să se desprindă în fruntea clasamentului și să pună patru puncte între ei și urmăritoarele Rapid și Dinamo. Partida a contat pentru etapa a 28-a din SuperLiga.

Alb-albaștrii, net superiori! Nsimba a marcat la prima atingere

Alb-albaștrii le-au stricat sărbătoarea celor de la Slobozia, cei care tocmai au inaugurat noctura în acest joc. A fost primul meci oficial în nocturnă din istoria orașului Slobozia, însă oltenii au venit mai mult decât hotărâți să obțină toate punctele. După 28 minute fără ocazii, cu Știința în posesia balonului, tabela a fost modificată de un jucător care înscrie extrem de rar. Vladimir Screciu și-a luat „luat inima-n dinți“, a șutat cu stângul de la aproximativ 20 de metri și l-a învins pe portarul Rusu. De la 1-0, pentru Universitatea a fost mult mai ușor, chiar dacă la vestiare s-a intrat doar cu 1-0.

În partea secundă a venit descătușarea odată cu golul cu Stevanovic, primul în SuperLigă pentru fundașul sârb. Totuși, acesta a avut și câteva emoții, pentru că reușita sa a fost aprobată de VAR, nu și de centralul partidei. În minutul 62, Nsimba i-a luat locul lui Assad, iar două minute mai târziu a și marcat. Acesta a îndeplinit o simplă formalitate din fața porții după un assist perfect al lui Matei. Jocul s-a închis, apoi, Filipe Coelho optând pentru câteva modificări în echipă, cu scopul de a mai odihni din titulari. S-a încheiat 3-0, iar Universitatea Craiova putem spune că a „închis nocturna“ la Slobozia.

Unirea Slobozia: D. Rusu – Dorobanțu, I. Dinu, Orozco, Tsoungui (61, Șerbănică) – Vl. Pop (46, Carnat), T. Lungu – C. Bărbuț (61, Dragu), Al. Albu, Ponde (61, Dulcea) – Dahan (46, Espinosa). Antrenor: Claudiu Niculescu.

Universitatea Craiova: L. Popescu – A. Rus, Stevanovic, Screciu (81, Badelj) – Mora (71, Mogoș), Anzor, D. Matei, T. Băluță (71, Crețu), Bancu – Al Hamlawi (61, Nsimba), Etim (61, Baiaram). Antrenor: Filipe Coelho.

