Nicușor Bancu, uimit de deciziile arbitrilor: „Poate cei din VAR au venit mai târziu la meci!”

Universitatea Craiova a obținut un succes convingător în deplasare, 3-0 cu Unirea Slobozia, într-un meci în care diferența de valoare s-a văzut pe tabelă. Totuși, partida nu a fost lipsită de controverse.

Căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, a avut un discurs tăios la finalul partidei. Deși oltenii au câștigat clar, fundașul stânga nu a trecut peste faza din prima repriză, când a fost faultat în careu, însă arbitrul nu a acordat penalty, iar VAR nu a intervenit.

„Prima dată a fost penalty clar la mine. Cei din camera VAR poate au venit mai târziu, nu știu ce s-a întâmplat. Putea să schimbe soarta meciului acea fază. Nu înțeleg cum de se întâmplă astfel de lucruri”, a declarat Bancu.

În rest, fundașul Craiovei a ținut să sublinieze importanța atitudinii și a victoriei obținute împotriva unei echipe considerate inferioare pe hârtie.

„Am fost ținuți cu picioarele pe pământ după ultimele meciuri. A contat mult, pentru că dacă nu aveam atitudine alta era soarta meciului. Am meritat această victorie. Cred că aceste meciuri sunt cele mai grele. Câștigi campionatul când bați echipele mai mici”, a mai spus Bancu.

Screciu, despre diferența față de anii trecuți: „Asta ne-a lipsit”

Vladimir Screciu a vorbit despre importanța succesului de la Slobozia. Mijlocașul oltenilor a subliniat schimbarea de mentalitate din acest sezon și a recunoscut că presiunea clasamentului este un factor motivant pentru echipă.

„Am vorbit la vestiar, înainte de meci, că nu contează cum jucăm, trebuia să obținem victoria, pentru că s-au apropiat adversarele. Mă bucur că am reuțit să marchez, să-mi ajute echipa. Asta am și vrut. Ultima dată am marcat cu UTA, tot cu stângul parcă. Nu prea am marcat eu așa multe goluri. Îmi fac treaba cât de bine joc, tot ce mă interesează este să ajut echipa. Asta e diferența dintre noi, de anul acesta și cei din anii precedenți. Aceste puncte diferență contează mult.

Ne tratăm adversarul cu respect, îl respectăm, dar trebuie să câștigăm meci de meci, ăsta e obiectivul. Nu mă gândesc la titlu, mai sunt două meciuri până la finele sezonului regular, apoi va începe adevărata luptă. Aceaastă presiune mă motivează, iar băieții sunt de aceeași parte cu mine. De aceea mergem la antrenamente, să muncim și să performăm“, a declarat Vladimir Screciu.

