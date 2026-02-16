Universitatea Craiova s-a impus în fața celor de la FCSB, scor 1-0, în derby-ul rundei cu numărul 27 din SuperLigă.

Tudor Băluță a apărut la flash-interviu și a fost întrebat ce a făcut diferența în partida disputată de pe ”Ion Oblemenco”, iar fotbalistul Universității Craiova a explicat că modul în care atât el, cât și colegii săi s-au luptat pentru toate mingile a contat enorm.

De asemenea, Băluță a avut un răspuns scurt și sec atunci când a fost chestionat dacă el consideră că e ultimul meci cu FCSB în acest sezon, dacă ne uităm la poziția ocupată de campioană în SuperLiga (10).

„Cred că a fost un meci frumos, plăcut ochiului, în care s-au întâlnit doupă echipe care au vrut să joace fotbal. E o victorie la fel ca oricare alta, la fel ca victoriile care au fost și sper că vor mai veni. Ne bucurăm în acum și de mâine la treabă iar.

Bucuria e la fel de mare când câștigăm cu FCSB sau altă echipă, mai ales aici acasă, cu suporterii noștri. Sunt meciuri și meciuri, meciuri în care dominăm mai mult sau cum a fost acum, cu un adversar mai puternic de a fost un meci care pe care. Nu a fost un meci ușor, dar pentru orice victorie trebuie să muncim extrem de mult.

Sunt extrem de mândru de toți cum ne-am luptat pentru fiecare părticică de teren, pentru fiecare minge. Nu mă interesează. Mă interesează ce meciuri mai avem, ce mai e până la play-off. Vedem.

Pe noi ne interesează să ne pregătim bine. Ne-am scuturat după acel meci cu Farul. Am avut o săptămână grea, cu Dinamo, în campionat, și apoi cu FCSB în Cupă și campionat. Cred că am ieșit destul de bine“, a spus Tudor Băluță.



