Victorie dramatică pentru Inter Milano în derby-ul cu Juventus

Antrenorul român Cristian Chivu a obținut prima sa victorie cu Inter Milano în fața unei echipe de top din Serie A, 3-2 cu Juventus Torino, sâmbătă seară, pe San Siro, în Derby d’Italia, desfășurat în etapa a 25-a a ligii italiene de fotbal.

Inter venea după 14 meciuri în care nu a câștigat în Serie A cu Juventus, AC Milan și Napoli.

Nerazzurri au deschis scorul prin autogolul lui Andrea Cambiaso (17), dar același jucător a restabilit egalitatea (26). Juve a încheiat prima repriză în zece oameni, după eliminarea lui Pierre Kalulu (42).

Liderul a trecut din nou în avantaj pe final, prin golul lui Francesco Pio Esposito (76), dar Manuel Locatelli (83) a egalat pentru ”Bătrâna Doamnă”. Polonezul Piotr Zielinski a adus victoria lui Inter (90), cu un șut din marginea careului.

Inter obține a șasea sa victorie consecutivă în Serie A.

În urma acestui rezultat, „nerazzurrii” au acumulat 61 de puncte și s-au distanțat din nou la 8 lungimi față de marea rivală Milan, ocupanta locului secund, respectiv la 12 puncte față de campioana Napoli. Este important de menționat totuși faptul că liderul din Italia are un meci în plus disputat. De cealaltă parte, torinezii au rămas la borna cu numărul 46 și au ratat șansa de a urca în TOP 4.

