JO 2026: Programul sportivilor români – sâmbătă 14 februarie

Sportivii români vor evolua la biatlon, sărituri cu schiurile și schi alpin, sâmbătă 14 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie).

Sâmbătă 14 februarie (ora României):

BIATLON

15:00 – sprint feminin 7,5 km – Finala: Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea

SÃRITURI CU SCHIURILE

18:30 – Concursul individual masculin de la trambulina mare – Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start): Daniel Cacina, Mihnea Spulber

19:45 – Concursul individual masculin de la trambulina mare – manșa 1: Daniel Cacina, Mihnea Spulber

20:57 – Concursul individual masculin de la trambulina mare – manșa finală: Daniel Cacina, Mihnea Spulber (dacă se califică)

SCHI ALPIN

11:00 – slalom uriaș masculin – manșa 1: Alexandru Ștefănescu

14:30 – slalom uriaș masculin – manșa 2 (finală): Alexandru Ștefănescu

Citește și: România a aflat când și cu cine joacă în Liga Națiunilor! Vezi programul complet



