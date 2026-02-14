5.1 C
Craiova
sâmbătă, 14 februarie, 2026
JO 2026: Programul sportivilor români – sâmbătă 14 februarie

De Tiberiu Cocora

Sportivii români vor evolua la biatlon, sărituri cu schiurile și schi alpin, sâmbătă 14 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie).

Sâmbătă 14 februarie (ora României):

BIATLON
15:00 – sprint feminin 7,5 km – Finala: Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea

SÃRITURI CU SCHIURILE
18:30 – Concursul individual masculin de la trambulina mare – Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start): Daniel Cacina, Mihnea Spulber
19:45 – Concursul individual masculin de la trambulina mare – manșa 1: Daniel Cacina, Mihnea Spulber
20:57 – Concursul individual masculin de la trambulina mare – manșa finală: Daniel Cacina, Mihnea Spulber (dacă se califică)

SCHI ALPIN
11:00 – slalom uriaș masculin – manșa 1: Alexandru Ștefănescu
14:30 – slalom uriaș masculin – manșa 2 (finală): Alexandru Ștefănescu

