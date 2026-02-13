Sorin Cârțu, reacție vehementă după U Craiova – FCSB 2-2: „Ce atâta polemică?“

Sorin Cârțu a lansat un atac împotriva rivalilor de la FCSB după 2-2 din Cupa României. Totul a plecat de la controversata fază din minutul 54, când roș-albaștrii au cerut henț la Luca Băsceanu.

„(n.r. – Îl vrei pe Feșnic duminică?) Eu v-am spus ce îmi doresc. Întotdeauna, arbitrul care e la centru sau cei care arbitrează partidele noastre cu FCSB să nu intre în polemici, deși aseară ați văzut câte polemici au fost. Pe o chestie, care, ca judecată, e foarte simplă. Nu e henț. Ce atâta polemică? Ați văzut și părerea lui Porumboiu, a lui Balaj, care spun clar că tot ce e de la henț în sus nu se sancționează. Dacă astea sunt regulile, să le schimbe lumea? Mie nici nu mi se pare. Nu poți spune că atinge puțin. Se vede din față că sare din umăr mingea, îi rămâne acolo. În fine, sunt niște polemici gratuite.

(n.r. – De ce sunt aceste polemici?) Ei sunt într-o situaței disperată. Aici aveau posibilitatea să meargă mai departe, să joace într-o competiție, pe care, dacă o câștigau, aveau posibilitaea să joace în Europa League. Aici s-a jucat mult mai mult pentru ei decât pentru noi. Noi aveam și ideea de play-off și altele, dar la ei era clar pierderea unui obiectiv. Să nu îmi spuneți că nu aveau anul ăsta Cupa României în obiectiv. „Eu iau părerea unui arbitru autorizat, un mare arbitru. Îl amintesc doar pe Porumboiu”, a declarat Sorin Cârțu, pentru Fanatik.

