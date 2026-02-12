U Craiova – FCSB 2-2 / Știința merge mai departe în Cupă, FCSB bate pasul pe loc

Universitatea Craiova și FCSB au oferit un meci spectaculos, încheiat la egalitate, scor 2-2, rezultat care a trimis Știința în sferturile Cupei. Oltenii au deschis scorul și au condus de două ori, însă roș-albaștrii au revenit de fiecare dată.

Repriză frumoasă cu Rus și Bîrligea la finalizare

Universitatea Craiova și FCSB și-au împărțit prima repriză atât la capitolul joc, cât și pe tabelă. Științaa început mai bine, iar în minutul 10 a venit primul gol al meciului. Rus l-a învins pe tânărul Popa cu un șut de la 20 de metri și a adus entuziasm în tribune. Imediat, apoi, FCSB a preluat inițiativa, iar în minutul 17 Bîrligea a restabilit egalitatea după ce a rămas singur în careu. Oaspeții au continuat să pună presiune pe defensiva Craiovei, dar fără a mai pun probleme la poarta lui Isenko. Ultimele 15 minute ale reprizei i-au aparținut Universității. Atacurile prelungite nu și-au găsit destinația, însă, iar la cabine s-a intrat la egalitate, scor 1-1.

Florin Ștefan i-a dedicat golul viitorului său copil

În partea secundă am avut parte, din nou, de goluri la ambele porți. Mai întâi Știința a trecur din nou în avantaj la capătul unei acțiuni excelente a lui Florin Ștefan, care a și finalizat la colțul lung al portarului. Acesta s-a bucurat alături de colegi, iar apoi a luat mingea și a pus-o în tricou, mimând un copilaș. Practic, Ștefan va deveni tătic în cel mai scurt timp și a dedicat golul viitorului său copil.

La fel ca în prima repriză, FCSB a replicat rapid, iar la 10 minute distanță a restabilit, din nou, egalitate. De această dată a punctat tânărul David Popa. Din acel moment jocul s-a închis, chiar dacă oaspeții aveau nevoie de victorie. Etim și Assad au mai avut câte o oportunitate de a schimba tabela, însă fără finalitate. S-a încheiat 2-2, iar Universitatea Craiova a obținut biletele pentru sferturile Cupei.

𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐂𝐫𝐚𝐢𝐨𝐯𝐚: Isenko – Rus, Stevanovic, Badelj – Mora (’70, Cicâldău), Mekvabisvili (’70, Teles), Băluță (’80, Crețu), Băsceanu (’69, Matei), Ştefan – Etim, Al Hamlawi (’82, Houri). Antrenor: Filipe Coelho.

𝐅𝐂𝐒𝐁: M. Popa – Creţu, Dawa, Duarte, Pantea (’46, Radunovic) – Alhassan, Joao Paulo (’61, ) – Toma, Tănase (’12, Lixandru), Thiam – Bîrligea (’46, Miculescu). Antrenor: Elias Charalambous.

Citește și: Alexandru Mitriță, desemnat cel mai bun fotbalist al sezonului 2024/2025



