Universitatea Craiova se pregătește intens pentru duelul de duminică cu Farul, dar antrenorul Filipe Coelho ar putea avea o problemă importantă de lot. Atacantul Ștefan Baiaram, unul dintre jucătorii cheie ai oltenilor, se antrenează separat de restul grupului după entorsa suferită în meciul cu FC Botoșani și are șanse mici să evolueze la Ovidiu.

Accidentarea a intervenit după un duel la un corner în partida din Bănie, când Baiaram a aterizat greșit și a resimțit dureri la nivelul piciorului, ceea ce l-a forțat să fie schimbat înainte de final. Investigațiile ulterioare au confirmat că este vorba despre o entorsă, iar staff-ul medical al clubului a decis ca fotbalistul să continue lucrul separat pentru a nu risca o agravare, scrie Fanatik.

În aceste condiții, participarea lui Baiaram în meciul cu Farul este considerată puțin probabilă, iar obiectivul principal al clubului rămâne recuperarea completă a jucătorului pentru etapele următoare din SuperLiga.

Baiaram pleacă de la Știința dacă va câștiga titlul

La scurt timp după finalul ultimului meci de campionat, cu FC Botoșani, Baiaram a anunțat că în această vară, în cazul în care formația lui Filipe Coelho va câștiga campionatul, sigur va pleca în străinătate.

„Este o bucurie mare, suntem pe un drum bun. Îmi doresc să iau campionatul cu Universitatea Craiova, toți colegii mei la fel. E cea mai bună echipă de când sunt eu la Universitatea Craiova. Oricine intră în teren poate să înscrie, poate să ne ajute. Suntem o echipă și asta se vede la fiecare meci.

Poate să fie anul nostru, trebuie să muncim la fel în continuare, avem cea mai bună echipă. Am avut o discuție cu conducerea, am avut o ofertă, am vorbit să rămân, nu este momentul. Vreau să iau campionatul și la vară sigur voi pleca. Vreau să iau campionatul, nu m-am gândit la alte lucruri. Dacă simțeam că nu am șanse la acest obiectiv, cu siguranță plecam”, a declarat Ștefan Baiaram la finalul meciului Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0.

