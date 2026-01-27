Sorin Cârțu, nemulțumit de „centralul“ Bîrsan: „Nu mă gândesc la ceva preconceput, ci o prestație modestă!“

Universitatea Craiova a câştigat cu 2-0 meciul împotriva celor de la FC Botoşani şi rămâne pe primul loc în SuperLiga. Totuși, din meci n-au lipsit fazele controversate și deciziile pe alocuri bizare ale centralului Marcel Bîrsan, cel care a fost și luat la rost de către Sorin Cârțu.

Preşedintele de onoare al Craiovei a dezvăluit că arbitajul a iritat pe toată lumea la meciul cu Botoșani şi l-a comparat pe Bîrsan cu un caporal, care pedepseşte pe toată lumea.

„Şi acum a avut o prestaţie, aşa, sub ceea ce ne aşteptam. A iritat pe toată lumea. Hai să îţi spun ceva… Desfăşurarea jocului putea să o influenţeze. Fundaşul lor central trebuia să ia şi al doilea cartonaş galben în prima repriză. Nu mă gândesc la ceva preconceput. Dar o prestaţie modestă. E marcat când vine la Craiova. De importanţa meciului, de public, de atmosferă. Ai văzut şi faza aia. Nicăieri nu e un umăr la umăr mai frumos ca la Baiaram cu celălat jucător.

Îi dai galben, îl şi enervezi. E fază de pus la şcoala e antrenori. La şcoala de arbitri nu mă bag. Au şi ei profesorii lor. Are şi antecedente. A anulat la VAR golul lui Cicâldău. Până la urmă a ieşit bine. Să fie mai atent când vine la Craiova. Dar dacă are astfel de prestaţii mai bine nu mai vine. El avut un stil de caporal, de sergent. Să pedepsească pe toată lumea. El trebuie să ia măsuri. Felgueiras e totuşi un director sportiv, nu s-a dus să îl înjure. Trebuie să mergi, să discuţi”, a spus Sorin Cârţu, pentru FANATIK.