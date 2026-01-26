Istvan Kovacs îl va arbitra pe Cristi Chivu în Liga Campionilor

Arbitrul român Istvan Kovacs a fost delegat să conducă meciul pe care Inter Milano îl va disputa în deplasare cu Borussia Dortmund, în ultima etapă a fazei principale a Ligii Campionilor, informează site-ul oficial al Federației Române de Fotbal.

Kovacs va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi și de rezerva Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Rob Dieperink (Țările de Jos) și Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

După 7 etape, Borussia Dortmund ocupă locul 16, cu 11 puncte, în timp ce Inter, antrenată de Cristian Chivu, se află pe 14, cu 12 puncte. Conform formatului inaugurat în ediția trecută, formațiile clasate pe primele 8 locuri vor evolua direct în optimile de finală, în timp ce echipele de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off.

Pentru Istvan Kovacs, acesta va fi al cincilea meci arbitrat în faza principală a Ligii Campionilor, ediția 2025-2026, după Olympiakos Pireu – FC Pafos 0-0 (17 septembrie 2025), Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie), Liverpool – Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025) și Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026).

Partida Borussia Dortmund – Inter Milano se va disputa, miercuri, de la ora 22:00, în ultima etapă a fazei principale a Ligii Campionilor.

