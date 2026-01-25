Mihăilă și Sorescu, pe lista marcatorilor în campionatul din Turcia

Internaționalii români Valentin Mihăilă și Deian Sorescu au marcat pentru echipele lor, duminică, în etapa a 19-a a campionatului de fotbal al Turciei. Mihăilă are 2 goluri marcate în 8 meciuri în acest sezon.

Mihăilă a marcat golul prin care Rizespor a remizat acasă cu Alanyaspor, 1-1.

Extrema stânga a intrat în min. 61 și a deschis scorul în min. 80. Alanyaspor a egalat prin beninezul Steve Mounie, din pasa lui Ianis Hagi. Fotbalistul român fusese introdus pe gazon în min. 72 și a primit un cartonaș galben în min. 87, astfel că va fi suspendat pentru partida din etapa viitoare.

Ambele echipe au avut câte un jucător eliminat, gazdele pe Giannis Papanikolau (min. 6), iar oaspeții pe Maestro (43).

În alt meci, Gaziantep FK a remizat acasă cu Konyaspor, 1-1. Deian Sorescu a marcat pentru gazde (45+3), din pasa altui internațional român, Denis Drăguș. Konyaspor a egalat prin Blaz Kramer (88).

Sorescu a fost integralist și are două goluri marcate în 15 partide. Fostul internațional român Alexandru Maxim, care a primit un cartonaș gaben în min. 56, a fost înlocuit în min. 70.

În clasamentul din Super Lig, pe primul loc se află Galatasaray, cu 46 de puncte, urmată de Fenerbahce, 43 de puncte, Trabzonspor, 41 de puncte, etc. Gaziantep se află pe 8, cu 25 de puncte, Alanyaspor este a zecea, cu 22 de puncte, iar Rizespor ocupă locul 12, cu 19 puncte.

