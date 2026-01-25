Ștefan Baiaram: „E cea mai bună echipă de când sunt eu la Universitatea!“

Ștefan Baiaram a creat panică în Bănie după ce Filipe Coelho s-a văzut nevoit să-l înlocuiască în minutul 64 al partidei cu FC Botoșani din cauza unei accidentări. Atacantul oltenilor a venit la microfon imediat după meci și i-a liniștit pe suporteri, dezvăluind că este vorba despre o entorsă ușoară.

„E entorsă, așa a fost să fie. O să pun multă gheață. De luni o să vorbesc cu doctorul și o să-și dea seama. După acel duel, am aterizat pe stângul, nu am pus bine piciorul. Cartonașul galben pe care l-am primit a fost pentru că am protestat, dar eu zic că nu a fost fault în primă fază, a fost un duel corp la corp. Îmi doresc să iau campionatul, și eu și colegii mei avem același gând. Trebuie să credem în acest lucru, consider că merităm.

E cea mai bună echipă de când sunt eu la Universitatea Craiova. Oricine intră în teren poate să ajute, iar asta se vede de la meci la meci. Nu am plecat în iarnă. Am avut o discuție cu cei din conducere, asta după ce am avut o ofertă. Vreau să iau campionatul, iar la vară cu siguranță voi pleca. Nu m-am gândit la alte lucruri, doar la campionat. Dacă simțeam că nu avem șanse să ne îndeplinim obiectivul, plecam deja“, a declarat Ștefan Bairam, conform Prima Sport.

Citește și: Filipe Coelho, deranjat de atitudinea lui Marcel Bîrsan: „Nu am făcut nimic deplasat!“



