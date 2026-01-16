Știința a revenit în țară și a dat…peste zăpadă! Cum au reacționat alb-albaștrii

După o perioadă bună petrecută în cantonament în Antalya, unde s-au antrenat la temperaturi ideale, fotbaliștii Universității Craiova au avut parte de o primire neașteptată la întoarcerea în țară. Jucătorii lui Filipe Coelho au ieșit din avion și au dat direct de frig și fulgi de nea pe Aeroportul Internațional Craiova, contrast major cu vremea caldă din Turcia.

Imediat după aterizare (n.r. în jurul orei 10:50), jucătorii olteni s-au înfofolit cu glugi și geci groase și s-au urcat rapid în autocar.

Universitatea Craiova se pregătește, acum, de primul meci din 2026, programat cu Petrolul în SuperLiga, luni, de la ora 20.00. Din nefericire, meteorologii anunță temperaturi negative în Ploiești și posibilă ninsoare la ora jocului.

Citește și: Barcelona a câștigat Supercupa Spaniei după 3-2 cu Real Madrid



