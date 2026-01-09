Nicușor Bancu, terorizat de amintirea dramei de la Atena: „Chiar mă bântuie!“

Nicușor Bancu, căpitanul Universității Craiova, a oferit un interviu în cadrul cantonamentului din Antalya.

Printre subiecte, fundașul stânga oltean a vorbit despre momentul eliminării din Conference League, mai exact drama suferită de „Știința” la Atena. Reamintim că, în ultimul meci din faza grupei, Craiova a pierdut în prelungiri meciul cu AEK, scor 2-3 și a terminat grupa pe locul 25, cu 7 puncte înregistrate.

„Da, chiar mă bântuie. Noaptea când mă pun în pat îmi aduc aminte de acel moment. Chiar dacă văd un meci la TV îmi trece prin minte acel moment de la Atena. O să trăiesc cu el toată viața, o dezamăgire foarte mare. Ne-a părut rău, puteam face un lucru nemaiîntâlnit la Universitatea.

Nimeni nu se aștepta să facem atâtea puncte și să facem meciuri bune cu marile echipe ale Europei. Dacă o să jucăm în campionat cum am făcut-o în Europa nimeni nu cred că ne poate pune probleme. Probabil au mai fost, dar este una dintre cele mai multe dezamăgiri din viața mea. Nu am putut să dorm. A fost foarte greu, e greu să vorbesc despre asta. În oraș s-a vorbit numai de bine, clubul a fost mulțumit de ceea ce am realizat”, a declarat Nicușor Bancu, pentru Digisport.

