Anzor, destăinuiri din cantonament: „Nu e ușor să ai antrenament după antrenament!“

Universitatea Craiova a obținut o victorie în fața celor de la Konyaspor, scor 1-0, în primul amical al iernii disputat în Antalya, miercuri după-amiaza, grație golului reușit de Anzor, direct din lovitură liberă.

După meci, Anzor a vorbit despre prima parte a cantonamentului de pe pământ turcesc.

„A fost greu, pentru că noi suntem aici de 4 sau 5 zile și antrenamentele sunt intense. Avem două antrenamente pe zi. Nu e ușor să ai antrenament după antrenament și după să fii pregătit pentru meci. A fost greu, dar este bine că am câștigat și este o atmosferă bună.

Este bine că am înscris, dar este doar golul pentru mine și sunt fericit că am ajutat echipa să câștige.Așa cum am spus, avem foarte multe antrenamente, dar este bine pentru început că avem nevoie de asta. Trebuie să fim pregătiți pentru sezon. Știm că mai avem minimum 19 meciuri în continuarea sezonului și mai sunt meciurile din Cupa României. Trebuie să fim pregătiți”, a spus Anzor Mekvabishvili.

