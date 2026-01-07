Un gol frumos, nervi mulți și încăierare pe final în Universitatea Craiova – Konyaspor

Universitatea Craiova a învins-o miercuri pe Konyaspor, scor 1-0, în primul meci amical din cantonamentul din Antalya. Unicul gol al partidei a fost marcat de Anzor Mekvabishvili, în minutul 52, după ce a executat perfect o lovitură liberă. Primul test al iernii pentru elevii lui Filipe Coelho, în mod oficial, s-a jucat cu porțile închise, fără accesul publicului și al presei.

Nsimba a ratat o ocazie imensă în minutul 21. Atacantul Craiovei a scăpat singur cu portarul, însă a șutat extrem de slab. Chiar înainte de pauză, Craiova putea da lovitura. Mora a avut o acțiune individuală foarte bună în partea dreaptă, a driblat trei jucători și a fost blocat în ultima secundă. Golul a venit în minutul 52 după ce Anzor a executat impecabil o lovitură liberă.

Spiritele au degenerat pe final. Oltenii au fost nemulțumiți de câteva decizii ale „centralului”, iar fotbaliștii celor două echipe s-au încăierat pe teren.

Primul 11: Popescu – Screciu (cpt.), Stevanovic, Romanchuk – Mora, Crețu, Cicâldău, Ștefan – Băsceanu, Nsimba, Matei.

Din repriza secundă: Isenko – Teles, Romanchuk (Fălcușan, min. 59), Stevanovic, Ștefan (Gașpăr, min. 64) – Crețu, Anzor, Houri – Baiaram (Șerban, min. 68), Etim, Muntean.

Pentru Craiova urmează cel de-al doilea și ultimul amical al iernii. Pe 10 ianuarie o va întâlni pe Stuttgart II.

