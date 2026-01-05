Câștigătorii turneului Australian Open vor încasa o sumă record

Jucătorii de la Openul Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, vor concura în acest an pentru un premiu record, organizatorii anunțând marți o creștere cu 16% a fondului de premiere, ajungând la 111,5 milioane de dolari australieni (64 de milioane de euro), informează AFP.

Câștigătorii probelor de simplu masculin și feminin vor încasa fiecare câte 4,15 milioane de dolari australieni (2,38 milioane de euro), o creștere de 19% față de 3,5 milioane de anul trecut.

Jucătorii învinși în prima rundă vor primi 150.000 de dolari australieni (85.000 de euro), în timp ce cei eliminați în prima rundă a calificărilor vor primi 40.500 de dolari australieni (23.000 de euro).

Turneul va debuta la Melbourne Park pe 18 ianuarie, cu Jannik Sinner și Madison Keys apărându-și titlurile.

