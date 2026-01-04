Vom avea nuntă „alb-albastră“! Baiaram, cerere în căsătorie pe plaja din Miami

Ștefan Baiaram, atacantul Universității Craiova, și-a cerut iubita în căsătorie în vacanța de iarnă, iar aceasta a spus „Da”. Internaționalul român formează un cuplu cu Cristina Răduț încă din 2021, iar cererea a avut loc pe o plajă din Miami, unde cei doi au petrecut trecerea în noul an.

Ștefan Baiaram și-a cerut iubita în căsătorie și a publicat anunțul pe rețelele de socializare, alături de un mesaj emoționant pentru partenera sa.

„În primul rând, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Mai ales pentru momentele când mi-a fost greu și ai simțit să-mi fii alături în continuare. Ești singura femeie lângă care mă văd trăind și întemeindu-mi o familie.

Vreau să-mi fii alături toată viața mea și să avem un viitor strălucit împreună. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat să fii soția mea. Te iubesc cel mai mult!”, a scris Baiaram.

Baiaram este al doilea cel mai valoros fotbalist din Superligă, având pe site-ul de specialitate Transfermarkt o cotă de 4,5 milioane de euro. Doar Darius Olaru, jucătorul de la FCSB, este peste, cu 6,5 milioane de euro.

