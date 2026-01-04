Ruse și Cristian, out de la Brisbane! Ce s-a întâmplat cu fetele noastre

Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian au fost eliminate în primul tur al turneului WTA 500 de la Brisbane. Prima a ajuns pe tabloul principal după ce a trecut de calificări, dar a cedat în runda inaugurală în fața Sofiei Kenin, scor 4-6, 6-4, 3-6. Cel mai bine clasată jucătoare din România a pierdut în fața cehoaicei Marie Bouzkova, scor 4-6, 3-6.

Gabi Ruse a dat peste o jucătoare puternică

Gabriela Ruse a trecut de calificări, iar în primul tur de pe tabloul principal a dat piept cu Sofia Kenin, campioana de la Australian Open 2020. Sportiva noastră a făcut un meci solid, însă a cedat la mare luptă, plătind tribut unui moment slab în startul decisivului.

Americanca a câștigat primul set cu 6-4, dar Gabi s-a impus cu același scor în cel de-al doilea. În ultimul act, Kenin s-a desprins repede la 4-0, însă românca nu a abandonat lupta și a fost aproape de o revenire incredibilă. Totuși, de la 4-3, sportiva noastră a cedat teren și, implicit, partida.

Jaqueline încă nu și-a intrat în ritm

Jaqueline Cristian s-a oprit și ea în turul 1 al turneului din Australia după duelul cu Marie Bouzkova (42 WTA). Cehoaica a început meciul cu break și apoi s-a desprins la 5-2. Jaq echilibrat disputa, dar nu a reușit să revină complet și a cedat primul act la patru.

Românca a nu a reușit să aibă constanță nici în setul secund și a pierdut, în cele din urmă, cu 4-6, 3-6, după o oră și jumătate de joc.

Așadar, România mai are o singură reprezentantă la Brisbane. Este vorba despre Sorana Cîrstea, care a început fulminant ultimul ei sezon în circuitul profesionist. Sportiva noastră a câștigat fără drept de apel duelul cu Anastasya Pavlyuchenkova, scor 6-3, 6-1.

