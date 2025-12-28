0.1 C
Craiova
luni, 29 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportFotbalCristiano Ronaldo, tot mai aproape de 1.000 de goluri, un record istoric

Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de 1.000 de goluri, un record istoric

De Tiberiu Cocora

Cristiano Ronaldo a asigurat o nouă victorie pentru Al Nassr, a zecea în tot atâtea meciuri, sâmbătă seara, împotriva lui Al Okhdood, în prima ligă de fotbal a Arabiei Saudite, starul portughez, care va împlini în februarie 41 de ani, fiind acum la doar 44 de goluri de ținta sa de 1.000, o performanță pe care nimeni nu a atins-o încă în istoria ‘sportului-rege’.

Cristiano Ronaldo a marcat în minutele 31 și 45+3, un al treilea gol, reușit de conaționalul său Joao Felix (90+4), consemnând rezultatul final al partidei, 3-0.

‘CR7’ a marcat 956 de goluri până acum: 5 pentru Sporting Lisabona, 145 la Manchester United, 450 la Real Madrid, 101 pentru Juventus Torino, 143 la naționala Portugaliei și 112 la Al-Nassr.

În cele zece meciuri jucate în actuala ediție a campionatului saudit el are doisprezece goluri, ceea ce îl face golgheterul competiției.

Al Nassr este lider în campionat cu 30 de puncte, la 4 puncte în fața lui Al Hilal, care ocupă locul 2. 

Citește și: Atletul Armand Duplantis, cel mai bun sportiv european al anului. Pe ce loc este David Popovici

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA