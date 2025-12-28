Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de 1.000 de goluri, un record istoric

Cristiano Ronaldo a asigurat o nouă victorie pentru Al Nassr, a zecea în tot atâtea meciuri, sâmbătă seara, împotriva lui Al Okhdood, în prima ligă de fotbal a Arabiei Saudite, starul portughez, care va împlini în februarie 41 de ani, fiind acum la doar 44 de goluri de ținta sa de 1.000, o performanță pe care nimeni nu a atins-o încă în istoria ‘sportului-rege’.

Cristiano Ronaldo a marcat în minutele 31 și 45+3, un al treilea gol, reușit de conaționalul său Joao Felix (90+4), consemnând rezultatul final al partidei, 3-0.

‘CR7’ a marcat 956 de goluri până acum: 5 pentru Sporting Lisabona, 145 la Manchester United, 450 la Real Madrid, 101 pentru Juventus Torino, 143 la naționala Portugaliei și 112 la Al-Nassr.

În cele zece meciuri jucate în actuala ediție a campionatului saudit el are doisprezece goluri, ceea ce îl face golgheterul competiției.

Al Nassr este lider în campionat cu 30 de puncte, la 4 puncte în fața lui Al Hilal, care ocupă locul 2.

