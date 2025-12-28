Atletul Armand Duplantis, cel mai bun sportiv european al anului. Pe ce loc este David Popovici

Multiplul recordman mondial suedez Armand Duplantis, dublu campion olimpic la săritura cu prăjina, a fost ales cel mai bun sportiv european al anului 2025, în celei de-a 68-a ediții a anchetei organizate de Agenția Poloneză de Știri (PAP). Înotătorul român David Popovici s-a clasat pe locul 18.

În ancheta la care au participat 23 de agenții de presă de pe continent, între care și AGERPRES, Duplantis a acumulat 184 de puncte, fiind urmat de tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, campion în acest an la Roland Garros și US Open, și de ciclistul sloven Tadej Pogacar, care a câștigat Turul Franței pentru a patra oară.

Duplantis este campionul mondial la săritura cu prăjina și deține recordul mondial, cu 6,30 metri.

Nu mai puțin de 62 de sportivi (20 de femei și 42 de bărbați) din 22 de discipline sportive, reprezentând 24 de țări, au primit puncte în anchetă, cei mai mulți provenind din Norvegia (9), urmată de Spania (6), Franța (5), Olanda, Italia, Marea Britanie (câte 4) etc.

Fotbalul are cei mai mulți reprezentanți (10), urmat de atletism (8), baschet (8), tenis (5) și înot (5).

Clasamentul anchetei PAP pe 2025:

1. Armand Duplantis (Suedia/atletism) 184 puncte

2. Carlos Alcaraz (Spania/tenis) 143

3. Tadej Pogacar (Slovenia/ciclism) 134

4. Femke Bol (Olanda/atletism) 76

5. Ousmane Dembele (Franța/fotbal) 70

6. Lando Norris (Marea Britanie/F1) 68

7. Jannik Sinner (Italia/tenis) 57

8. Arina Sabalenka (Belarus/tenis) 56

9. Marco Odermatt (Elveția/schi alpin) 45

10. Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia/schi nordic) 29

11. Leon Marchand (Franța/înot) 27

12. Marc Marquez (Spania/MotoGP) 25

13. Iga Swiatek (Polonia/tenis) 19

14. Johannes Thingnes Boe (Norvegia/biatlon), Oleksandr Usik (Ucraina/box) 16

16. Aleksandr Ovecikin (Rusia/hochei pe gheață), Maria Perez (Spania/atletism) 14

18. Sebastien Ogier (Franța/raliuri), Rory Mclroy (Irlanda/golf), Vitinha (Portugalia/fotbal), David Popovici (România/înot) 13

