9.5 C
Craiova
duminică, 14 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportFotbalZinedine Zidane va fi selecționerul unei naționale uriașe

Zinedine Zidane va fi selecționerul unei naționale uriașe

De Tiberiu Cocora

Visul lui Zinedine Zidane, acela de a pregăti naționala Franței, pare că se va împlini în vară. Potrivit specialistului în transferuri Fabrizio Romano, tehnicianul francez își va putea vedea visul împlinit.

Romano tocmai a dezvăluit într-un videoclip publicat pe canalul său de YouTube că fostul antrenor al lui Real Madrid a ajuns la un acord verbal cu Federația Franceză de Fotbal (FFF) cu privirea la succesiunea lui Didier Deschamps: „Au un acord verbal, pot confirma”.

Actualul selecționer a anunțat încă din ianuarie că va renunța la post după Cupa Mondială din vara anului 2026, care va avea loc în SUA, Mexic și Canada.

Citește și: Atletism / România participă cu șapte sportivi la Europenele de cros din Portugalia

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA