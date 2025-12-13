Zinedine Zidane va fi selecționerul unei naționale uriașe

Visul lui Zinedine Zidane, acela de a pregăti naționala Franței, pare că se va împlini în vară. Potrivit specialistului în transferuri Fabrizio Romano, tehnicianul francez își va putea vedea visul împlinit.

Romano tocmai a dezvăluit într-un videoclip publicat pe canalul său de YouTube că fostul antrenor al lui Real Madrid a ajuns la un acord verbal cu Federația Franceză de Fotbal (FFF) cu privirea la succesiunea lui Didier Deschamps: „Au un acord verbal, pot confirma”.

Actualul selecționer a anunțat încă din ianuarie că va renunța la post după Cupa Mondială din vara anului 2026, care va avea loc în SUA, Mexic și Canada.

