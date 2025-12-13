Atletism / România participă cu șapte sportivi la Europenele de cros din Portugalia

România va participa cu un lot de șapte sportivi la categoriile Under-20 și Under-23 ale Campionatului European de cros, ajuns la a 31-a ediție, duminică, la Lagoa, în Portugalia.

Delegația României este alcătuită din Alexandra Maria Hudea, Lenuța Constantin, Andreea Denisa Horlescu, Mădălina Elena Sîrbu, Tudor Mihai Mărgășoiu, Mihai Alin Șavlovschi, Lucian Florin Ștefan. Cristian Eugen Dragomir este conducătorul delegației, din care mai fac parte Vasile Ibășfălean – antrenor și Florian Nicolae – kinetoterapeut.

Duminică se desfășoară toate probele, inclusiv cele în care participă sportivii români: cursa feminină U20 (4.290 m), cursa masculină U20 (4.290 m), cursa feminină U23 și cea masculină U23, ambele pe distanța de 5.790 m.

La Europenele de cros din 2024, atleta Delvine Relin Meringor a avut cel mai bun rezultat, locul 4 în proba de senioare, în timp ce echipa feminină României s-a clasat a 11-a.

