Franța și Olanda merg la „braț“ în semifinalele Mondialului de handbal

Selecționatele Franței, deținătoarea titlului, și Olandei s-au calificat, miercuri, în semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania și Olanda.

Franța a trecut în sferturi de echipa Danemarcei, fosta adversară a României, cu 31-26, la Rotterdam, iar în penultimul act va înfrunta Germania.

Franța a făcut diferența încă din prima repriză (17-12), partea secundă fiind una echilibrată. Sarah Bouktit a marcat 8 goluri pentru învingătoare, Clarisse Mairot 6, iar Tamara Horacek 4.

Kristina Jorgensen a marcat 11 goluri pentru daneze, iar cele trei jucătoare de la CSM București au totalizat cinci goluri, Trine Oestergaard Jensen 2, Emma Cecilie Uhrskov Friis 2, Anne Mette Hansen 1.

Olanda le-a trimis acasă pe unguroaice

Și Olanda a câștigat în sferturi tot la o diferență de cinci goluri, 28-23 cu Ungaria, la Rotterdam, urmând să joace în semifinale contra campioanei olimpice Norvegia. Olanda a revenit în careul de ași al competiției pentru prima oară de la titlul mondial cucerit în 2019.

Diferența a fost stabilită încă din prima repriză, pe care gazdele au încheiat-o în avantaj, cu scorul de 14-9.

Extrema dreaptă Dione Housheer, jucătoare în Ungaria, la Gyor, a înscris 8 goluri. Larissa Nusser (Gloria Bistrița) a contribuit cu 3 goluri, iar Bo van Wetering cu 5. Ungaria a pierdut o piesă importantă în min. 40, când Katrin Klujber a primit cartonaș roșu pentru un fault la van Wetering, scăpată pe contraatac.

Semifinalele vor avea loc vineri, la Rotterdam:

Germania – Franța (18:45, ora României)

Norvegia – Olanda (21:45)

