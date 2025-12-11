Manchester City a dat lovitura la Madrid, Arsenal continuă să uimească în Ligă

Liga Campionilor a propus, miercuri seară, nu mai puțin de nouă meciuri extrem de disputate, unul mai spectaculos decât altul, iar la finalul serii s-au contabilizat nu mai puțin de 29 de goluri. Pep Guardiola a dat lovitura și a câștigat la Madrid, în fața Realului, în timp ce Arsenal parcă n-are adversar în cea mai importantă competiție eruopeană intercluburi. Benfica și Mourinho au bifat a doua victorie consecutivă, iar Ajax a obținut primul succes din actuala ediție. Și Vlad Dragomir a evoluat miercuri, dar Pafos, echipa la care evoluează, n-a reușit prea multe la Torino.

Manchester City a făcut „legea“ pe Berbabeu

Manchester City a învins-o pe Real Madrid cu scorul de 2-1, miercuri seară, în deplasare, în etapa a șasea a Ligii Campionilor. Echipa antrenată de Xabi Alonso a deschis scorul prin Rodrygo (28), dar City a egalat al scurt timp prin Nico O’Reilly (36). Jucătorii pregătiți de Pep Guardiola au intrat la pauză în avantaj, grație golului marcat de Erling Haaland (43 – penalty).

Arsenal este singura echipă cu maximum de puncte, după ce a învins-o pe FC Bruges cu scorul de 3-0, chiar pe stadionul „Jan Breydelstadion“. Noni Madueke (25, 47) și Gabriel Martinelli (56) au marcat golurile tunarilor.

Campioana en titre, Paris Saint-Germain, a remizat în Țara Bascilor cu Athletic Bilbao, 0-0. Portarul Unai Simon a fost eroul gazdelor, PSG având și o bară (Bradley Barcola).

Juventus și Benfica și-au îndeplinit misiunea. Dortmund s-a încurcat acasă

Juventus a obținut o victorie importantă, 2-0 cu FC Pafos, într-un meci în care cel mai bun jucător a fost turcul Kenan Yildiz. Americanul Weston McKennie (67) și canadianul Jonathan David (73) au marcat pentru „Bătrâna Doamnă”. Mijlocașul român Vlad Dragomir a jucat 78 de minute la ciprioți.

Benfica a obținut a doua sa victorie consecutivă, 2-0 cu Napoli, pentru echipa antrenată de Jose Mourinho marcând Richard Rios (20) și Leandro Barreiro (49).

Borussia Dortmund a fost ținută în șah de Bodo/Glimt, 2-2, deși a condus de două ori. Ambele goluri ale gazdelor au fost înscrise de Julian Brandt (18, 51), în timp ce pentru scandinavi au punctat Haitam Aleesami (42) și Jens Hauge (75).

Și Bayer Leverkusen a încheiat cu o remiză, 2-2 cu Newcastle United, obținută in extremis, după un gol marcat de Alejandro Grimaldo (88). „Aspirinele” au deschis scorul prin autogolul lui Bruno Guimaraes (13), dar Anthony Gordon (51 – penalty) și Lewis Miley (74) au punctat pentru „coțofene“.

Ajax a luat primele puncte în Ligă

Ajax Amsterdam și FC Copenhaga au obținut victorii mari în deplasare, pe terenuri extrem de complicate.

Ajax a câștigat primele sale puncte în acest sezon de Champions League, după ce a dispus cu 4-2 de echipa azeră Qarabag FK, la Baku. Gazdele au condus cu 1-0 și 2-1, prin golurile reușite de Camilo Duran (10) și Matheus Silva (47), dar ”lăncierii” au avut un final de senzație, după un prim gol marcat de Kasper Dolberg (39), punctând prin Oscar Gloukh (79, 90) și Anton Gaaei (83).

FC Copenhaga a trecut de Villarreal cu 3-2, pe Estadio de la Ceramica. Pentru „Submarinul galben” au înscris Santiago Comesana (47) și Tani Oluwaseyi (56), în timp ce golurile danezilor au fost reușite de Mohamed Elyounoussi (2), Elias Achouri (48) și Andreas Cornelius (90).

