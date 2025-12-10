Seară spectaculoasă de Ligă! Liverpool, triumfătoare în fața Interului, chiar la Milano

Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, a fost învinsă dramatic de Liverpool cu scorul de 1-0, marți seară, pe San Siro, în etapa a șasea a Ligii Campionilor. Pentru Inter este a doua înfrângere consecutivă în Champions League, după 1-2 cu Atletico, la Madrid.

Dominik Szoboszlai (88 – penalty) a marcat singurul gol al partidei, lovitura de pedeapsă, contestată de ”nerazzurri”, fiind acordată pentru o ținere ușoară a lui Florian Wirtz de către Alessandro Bastoni, după ce Felix Zwayer a consultat arbitrajul video.

FC Barcelona a învins-o pe Eintracht Frankfurt cu 2-1. Oaspeții au condus la pauză, prin golul lui Ansgar Knauff (21), dar catalanii au reușit să întoarcă scorul grație dublei reușite de fundașul Jules Kounde (50, 53).

Chelsea, care în etapa precedentă a dispus de FC Barcelona cu 3-0, s-a înclinat neașteptat la Bergamo, 1-2 cu Atalanta. Londonezii au marcat primii, prin brazilianul Joao Pedro (25), dar gazdele au făcut o repriză secundă mai bună și au câștigat prin golurile semnate de Gianluca Scamacca (55) și Charles De Ketelaere (83).

Man a intrat în repriza a doua la PSV

PSV Eindhoven, cu atacantul român Dennis Man pe teren din minutul 59, a cedat cu 2-3 în fața formației Atletico Madrid, chiar pe Philips Stadion. Guus Til (10) a deschis scorul pentru campioana Olandei, dar echipa antrenată de Diego Simeone a înscris de trei ori, prin Julian Alvarez (37), David Hancko (52) și Alexander Soerloth (56). Americanul Ricardo Pepi (85) a închis tabela.

Tottenham Hotspur s-a impus la scor de forfait în fața cehilor de la Slavia Praga, 3-0, la Londra. Scorul a fost deschis de autogolul lui David Zima (26), după care două penalty-uri au conturat victoria gazdelor, fiind transformate de Mohammed Kudus (50) și de Xavi Simons (79).

Olympique Marseille a câștigat pe terenul campioanei Belgiei, Union Saint-Gilloise, cu 3-2. Brazilianul Igor Paixao (15) și Mason Greenwood (41, 58) au adus victoria echipei din Hexagon. Ambele goluri ale gazdelor au fost înscrise de israelianul Anan Khalaili (5, 71).

AS Monaco s-a impus la limită cu Galatasaray Istanbul, 1-0, prin reușita americanului Folarin Balogun (68). Monegascii au ratat un penalty prin Denis Zakaria (51).

Bayern a tras ceva pentru a trece de Sporting

La Munchen, Bayern Munchen a învins-o pe Sporting Lisabona cu scorul de 3-1. Victoria s-a conturat mai dificil decât pare, după ce campioana Portugaliei a deschis scorul prin autogolul lui Joshua Kimmich (54). Bavarezii, care au avut și o bară (Harry Kane), au reușit să întoarcă scorul, marcând de trei ori în mai puțin de un sfert de oră, prin Serge Gnabry (65), Lennart Karl (69) și Jonathan Tah (77).

Karl a devenit cel mai tânăr fotbalist care marchează în trei meciuri consecutive din Champions League, la 17 ani și 290 de zile.

În alt meci, Olympiakos a trecut de Kairat, în deplasare, cu scoruld e 1-0. Singura reușită a venit de la Gelson Martins, în minutul 73.