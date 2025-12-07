U Craiova – CFR Cluj 1-1 / Rezultat mincinos, norocul nu ține și cu oltenii

Universitatea Craiova pare că este urmărită total de ghinion. Duminică seară, în fața CFR-ului, tabela a indicat la final 1-1, dar numărul ratărilor și șanselor enorme de gol cu greu pot fi numărate. Clujenii se pot considera mai mult decât norocoși, dat fiind faptul că au smuls acest rezultat la singura șansă notabilă din meci.

Știința a dominat, la pauză în avantaj a intrat

Craiova a dominat copios prima parte a întâlnirii, de la posesie, până la ocazii și goluri. Baiaram a avut câteva oportunități, dar și Nicușor Bancu și Tudor Băluță l-au luat la țintă pe Hindrich. În minutul 37 s-a modificat și tabela datorită execuției lui Băluță, cel care a plasar excelent mingea de la aproximativ 16 metri. Până la intrarea ls vestiare Craiova a mai avut o nouă șansă mare, însă nici de această dată Bancu n-a reușit să treacă de portarul clujenilor.

Când norocul n-a fost „împărțiț” și oltenilor…

Imediat după pauză, Louis Munteanu a dat lovitura. Acesta a profitat de o eroare a puștiului David Matei și nu l-a iertat pe Isenko. Din acel moment, CFR s-a retras în totalitate, iar Hindrich a făcut minuni în poartă, așa cum s-a întâmplat și etapa precedentă cu Gertmonas, pe Cluj Arena. Pe rând, Assad, Bancu și Nsimba au irosit ocazii monumentale, spre exasperarea celor de pe margine și din tribune.

Dominația alb-albastră a fost totală, iar clujenii abia au avut momente de respiro. În prelungiri, o nouă șansă mare, dar același deznodământ: Hindrich la post! De această dată, Romanchuk și-a pus mâinile în cap, la fel ca și toți cei de pe banca tehnică. Nici Coelho nu a mai rezistat și a avut o reacție de frustrare cu mâna. După șase minute de prelungiri, Kovacs a fluierat, iar CFR s-a ales cu un punct mai mult decât uriaș dintr-un meci în care norocul s-a ținut scai de ei.

𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐂𝐫𝐚𝐢𝐨𝐯𝐚: Isenko – Romanchuk, Rus, Screciu (’76, Cicâldău) – Teles, Băluță, Mekvabishvili (’85, Houri), Bancu – Matei (’85, Băsceanu), Al Hamlawi (’60, Nsimba), Baiaram (’76, Etim). Antrenor: Filipe Coelho.

𝐂𝐅𝐑 𝐂𝐥𝐮𝐣: Hindrich – Kun (’60, Biliboc), Sinyan, Ilie, Camora (’60, Abeid) – Muhar, Djokovic, Emerlahu – Cordea (’90+2, Keita), Munteanu, Korenica (’60, Coco). Antrenor: Daniel Pancu.

