6.2 C
Craiova
duminică, 7 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportFotbalLionel Messi, campion în MLS cu Inter Miami

Lionel Messi, campion în MLS cu Inter Miami

De Tiberiu Cocora

Starul argentinian Lionel Messi a câștigat în premieră cu echipa Inter Miami titlul de campion în liga profesionistă nord-americană de fotbal – MLS Soccer (MLS), după victoria cu 3-1 din finala de sâmbătă cu Vancouver Whitecaps, pe teren propriu, la Fort Lauderdale, transmit agențiile internaționale de presă.

Messi, 38 ani, nu a marcat în finală, dar a dat pasele decisive la golurile marcate de compatrioții Rodrigo De Paul (71) și Tadeo Allende (90+6).

Echipa din Florida a început bine meciul și conducea la pauză prin autogolul lui Edier Ocampo (18). Vancouver Whitecaps, condusă de germanul Thomas Muller, a dominat primele 30 de minute ale reprizei secunde, egalând prin Ali Ahmed (60), după care mingea a lovit de trei ori barele la o acțiune a lui Emmanuel Sabbi (62).

Inter Miami: Rocco Rios – Ian Fray (Marcelo Weigandt, 90+1), Maximiliano Falcon, Noah Allen, Jordi Alba – Rodrigo de Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodriguez (Telasco Segovia, 56) – Matteo Silvetti (Yannick Bright, 78) – Tadeo Allende, Lionel Messi. Antrenor: Javier Mascherano.

Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka – Mathias Laborda, Ralph Priso (Joedrick Pupe, 68), Tristan Blackmon, Edier Ocampo – Andres Cubas (Kenji Cabrera, 82), Sebastian Berhalter – Ali Ahmed (Ryan Gauld, 68), Thomas Muller, Emmanuel Sabbi (Jayden Nelson, 90+1) – Brian White. Antrenor: Jesper Soerensen.

După zece titluri de campion al Spaniei cu FC Barcelona și două de campion al Franței cu Paris Saint-Germain, Lionel Messi și-a trecut în palmares și primul său titlu de campion al Statelor Unite. Foștii internaționali spanioli Sergio Busquets și Jordi Alba, alături de care Messi a scris istorie la FC Barcelona, și-au încheiat astfel carierele cu un trofeu.

Citește și: F1 / Se complică cursa finală! Max Verstappen, pole position la Abu Dhabi



ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA