F1 / Se complică cursa finală! Max Verstappen, pole position la Abu Dhabi

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) va pleca din pole position, duminică, la Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi, ultima etapă a Campionatului mondial, cea în care se va decide și câștigătorul titlului.

Verstappen a avut cel mai bun timp în calificările de sâmbătă seara, care au determinat și grila de start, devansându-i pe principalii săi adversari, cei doi piloți ai lui McLaren-Mercedes, britanicul Lando Norris și australianul Oscar Piastri.

Norris este lider în clasamentul general al piloților, cu 408 puncte, cu 12 mai mult decât Verstappen și cu 16 în plus față de coechipierul său australian Oscar Piastri, câștigătorul de la Abu Dhabi urmând să fie recompensat cu 25 de puncte.

Grila de start la Marele Premiu de la Abu Dhabi:

Linia 1

Max Verstappen (Olanda/Red Bull)

Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes)

Linia a 2-a

Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes)

George Russell (Marea Britanie/Mercedes)

Linia a 3-a

Charles Leclerc (Monaco/Ferrari)

Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Mercedes)

Linia a 4-a

Gabriel Bortoleto (Brazilia/Sauber-Ferrari)

Esteban Ocon (Franța/Haas-Ferrari)

Linia a 5-a

Isack Hadjar (Franța/Racing Bulls-Red Bull)

Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull)

Linia a 6-a

Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari)

Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes)

Linia a 7-a

Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull)

Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes)

Linia a 8-a

Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Mercedes)

Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari)

Linia a 9-a

Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes)

Nico Hulkenberg (Germania/Sauber-Ferrari)

Linia a 10-a

Pierre Gasly (Franța/Alpine-Renault)

Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Renault)

Citește și: Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea din tenis! Care este mesajul sportivei





