Mirel Rădoi l-a certat pe Screciu după eliminare: „Lucrurile astea îl vor costa un viitor transfer!“

Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a analizat meciul pierdut cu Rakow, scor 0-2, din prima etapă a grupei de Conference League. Rădoi a declarat că lipsa de experiență în cupele europene a elevilor lui s-a văzut.

„Experiența pe care nu o avem în competiție și-a spus cuvântul. Ne-a lipsit și puțin curaj. Dar cred că experiența a fost decisivă. Nu a fost foarte diferită partitura față de ce am făcut în trecut, doar că am avut o viteză în minus. În anumite momente, ei au fost mult mai deciși. Amorim a avut crampe, dar a terminat partida pe teren, făcea presing în prelungiri. Avem de lucrat la mentalitate, mă refer la tot fotbalul românesc, nu doar la noi!

În unele momente ne-am arătat limitele. În fiecare săptămână, facem câte 120 de minute de inițiere. Oricât ne-am pregăti, nu ne iese mereu. Nu vreau să spun că nivelul e scăzut în campionatul României. Puțin doar o ocazie în prima repriză, și aceea venită din tranziție. Mă așteptam la mai mult curaj. Pe centrările lor, când aveam superioritate, am fost panicați. Dacă vrem mai mult, avem nevoie de mai mult curaj, mai multă personalitate. Am părut panicați, deși ei aveau 2, maximum 3 jucători în careul nostru. E o competiție nouă pentru noi. Și eu, și ei avem multe de învățat”, a declarat Mirel Rădoi, la Digi Sport 1.

Mirel Rădoi, supărat pe Screciu după eșecul de la Rakow

Rădoi a vorbit, apoi, despre eliminarea lui Screciu, din minutul 53, pentru un fault din postura de ultim apărător. Acesta nu s-a ferit să-l certe pe jucător pentru neatenția din momentul cheie.

„Nu voiam să fac doar o schimbare după eliminarea lui Screciu. Pierdeam un moment de schimbări. Îmi pare rău pentru el, pentru că lucrurile astea îl vor costa un viitor transfer. În cel mai rău caz îi pui o mână în față, nu îl ții! Nu mai putem spune că e lipsă de experiență, e jucător de națională. E un jucător la care țin, e pe poziția pe care am jucat și eu, știe lucrurile astea, am vorbit cu el.

E deja al doilea meci în care jucăm în 10. Chiar dacă noi am încercat să ne antrenăm cu joker, să pregătim inferioritatea. Le-am zis că nu vreau să antrenez mereu jocul în inferioritate. E păcat că nu am reușit să aducem puncte. Nu vreau să vorbesc despre FCSB. S-a văzut lipsa de experiență, nu pot cataloga într-un singur cuvânt”, a mai spus antrenorul Craiovei.

Citește și: Rakow – U Craiova 2-0 / Polonezii, o „nucă“ mult prea tare pentru alb-albaștri





